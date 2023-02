La Polizia di Stato indaga su un probabile attentato intimidatorio avvenuto a Santa Maria Capua Vetere, con colpi d'arma da fuoco esplosi verso la casa di un 28enne con vari precedenti penali che era ristretto ai domiciliari.

Una decina i colpi esplosi che si sono conficcati nel muro, senza però ferire nessuno.

E' accaduto in via Roberto D'Angiò in un appartamento al primo piano di uno stabile.