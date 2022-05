Distributori di energia per auto elettriche: parte il progetto a Marcianise

«Sono cominciati stamattina i lavori per la costruzione del nuovo distributore di energia per i veicoli elettrici, alla periferia di Marcianise. La stazione sorgerà in via Fratelli Onorato, all'angolo con viale Leonardo da Vinci. I tempi previsti per la realizzazione completa sono brevi, considerata la complessità tecnica: sessanta giorni». E quanto annuncia sui social il sindaco di Marcianise, Antonello Velardi.

«La stazione di rifornimento è un'autentica novità non solo per Marcianise, ma per tutta la Campania. E rientra nel progetto di ampliamento dei servizi all'utenza dei mezzi elettrici, predisposto dall'amministrazione comunale. Ringrazio per questo gli uffici e i colleghi della giunta, in particolare l'assessore Giuseppe Riccio. La stazione sarà in una posizione strategica: alla periferia di Marcianise, verso le superstrade e quindi facilmente raggiungibile dal casello autostradale. In un'area con esercizi commerciali dove poter consumare l'attesa della ricarica che sarà velocissima, molto più veloce delle normali colonnine urbane», aggiunge il sindaco.