Domenica al Museo, boom di presenze alla Reggia: è il terzo monumento preferito dai turisti

La “Domenica al Museo” si conferma un appuntamento di successo. La Reggia di Caserta sale sul podio dei monumenti preferiti dai turisti, è terza dopo Pompei e il Colosseo per numero di presenze. Ieri registrati 12.389 visitatori.

Soddisfazione è stata espressa dal ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano.

«Le numerose presenze nei siti culturali dimostrano ancora una volta il forte legame dei visitatori con il nostro immenso patrimonio. Questo appuntamento mensile rappresenta una splendida occasione per rendere accessibile la cultura a tutti, incoraggiando i cittadini e i turisti a scoprire e apprezzare le ricchezze italiane. Continuare a promuovere queste iniziative è fondamentale per la salvaguardia delle nostre bellezze e stimolare l'interesse e la consapevolezza riguardo alla nostra identità culturale. Al personale impegnato in queste ore va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto».