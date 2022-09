Elezioni, Di Maio nel Casertano: serve un decreto salva-bollette

«Il decreto taglia bollette è l'unica soluzione che abbiamo per l'emergenza che stiamo attraversando». Lo ribadisce Luigi di Maio, leader di Impegno civico, a San Marcellino di Caserta. «I costi delle bollette sono diventati insostenibili - ha sottolineato - io sto incontrando sempre più aziende che stanno chiudendo o si stano indebitando e chiuderanno tra qualche mese, la stessa cosa è per le famiglie. Dobbiamo intervenire subito con un decreto taglia bollette, lo stato deve pagare l'80% delle bollette finche in Europa non otterremo la soluzione definitiva che è il tetto massimo al prezzo del gas».

«Questa è l'unica soluzione che abbiamo in questo momento e come Impegno civico proponiamo un decreto taglia bollette che sia in grado di rifondere i commercianti, le imprese, le famiglie di almeno l'80% - ha aggiunto Di Maio - Costa 13 miliardi, i soldi ci sono perché lo Stato sta incassando più da tutto quello che dipende dall'inflazione. Quindi abbiamo i soldi come Stato per aiutare a non chiudere, ad affrontare questo momento così difficile».