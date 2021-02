PONTELATONE - Una donna è morta e un uomo è ricoverato in condizioni disperate: è il gravissimo bilancio dell’incidente che ieri sera ha coinvolto un elicottero mentre sorvolava i monti dell’entroterra casertana. Dopo l’sos lanciato dal pilota, Elio Sorvillo, purtroppo il velivolo è precipitato. All’arrivo di carabinieri e vigili del fuoco, dell’elicottero non restava che un ammasso di lamiere. Nel groviglio erano intrappolati l’uomo e la donna che sono stati estratti, non senza difficoltà, dai pompieri. È deceduta sul posto, nonostante i tentativi di rianimazione, Rosa Sapio, la donna di 50 anni, residente a Marigliano, che viaggiava a bordo del velivolo. È invece ricoverato in condizioni disperate il pilota e proprietario del velivolo. Si tratta di un 68enne di Sparanise.

Precipita elicottero: muore donna di Marigliano, ferito pilota di Sparanise



LA DINAMICA

Sono quasi le 19 quando, da un elicottero privato, parte una richiesta di soccorso e viene comunicato un atterraggio d’emergenza imminente. L’«atterraggio» avverrà, pochi minuti dopo, sul monte Salemme, in località La Vigna, nel territorio del Comune di Bellona, provincia di Caserta. Ma quando i soccorritori arrivano sul posto ci vorrà più di un’ora per ritrovare ciò che resta del velivolo. La manovra d’emergenza non è evidentemente riuscita. Con tutta probabilità, ancor prima di abbozzarla, il pilota ha perso il controllo del velivolo che ha perso rapidamente quota e si è schiantato sul promontorio roccioso del monte Salemme. Carabinieri e vigili del fuoco, supportati da un mezzo fari - è già buio pesto quando scattano le operazioni di soccorso in una zona particolarmente impervia - e dal Carro Speleo Alpino Fluviale proveniente dalla sede centrale, individuano la carcassa dopo sessanta lunghi minuti, durante i quali si è perso ogni contatto con il pilota che ha lanciato l’sos. La situazione appare immediatamente grave. L’uomo, un 68enne residente a Sparanise viene estratto dalle lamiere e trasportato all’ospedale di Caserta: le sue condizioni sono disperate. Le condizioni della donna, un 50enne di Marigliano, in provincia di Napoli, appaiono subito gravissime: i sanitari praticano sul posto le manovre di rianimazione che durano per oltre venti minuti ma che si riveleranno infruttuose. Purtroppo muore tra le mani dei paramedici. È un bilancio drammatico.



LA ROTTA

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del comando provinciale di Caserta, che hanno lavorato insieme alle operazioni di ricerca e soccorso e che ora si stanno occupando delle indagini tese a ricostruire cause e genesi del disastro, l’elicottero è decollato dal campo di volo di Piana di Monteverna, comune dell’entroterra casertano. Non si conosce l’itinerario in programma ma sembra che il velivolo fosse diretto a Vitulazio. Mentre sorvolava i monti Salemme, il pilota ha comunicato via radio un problema tecnico che presumibilmente si stava verificando a livello motoristico. L’uomo ha annunciato che avrebbe tentato un atterraggio d’emergenza. Al momento non è ovviamente possibile ipotizzare se la scena che si sono ritrovati di fronte i soccorritori sia frutto della manovra d’urgenza o se, prima ancora che il pilota tentasse di toccare terra, il velivolo abbia perso quota sia quindi precipitato.



LE INDAGINI

Saranno gli accertamenti tecnici a chiarire le cause del disastro. L’analisi della scatola nera, la ricostruzione dell’itinerario, le ragioni - con tutta probabilità di natura tecnica che hanno portato all’avaria all’origine dell’incidente. Sul corpo della vittima sarà eseguita l’autopsia. L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere che si avvarrà di esperti dell’Aeronautica per le perizie richieste dal caso. Le operazioni per la rimozione dei rottami dell’elicottero, avviate solo in seguito alla e la messa in sicurezza della zona. Intanto si attendono notizie dall’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove il 68enne è arrivato in condizioni critiche.

