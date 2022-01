Esercitazione della protezione civile a Caserta: attestati per i volontari

Questa mattina, presso la sede della protezione civile di Caserta, si è svolta un'esercitazione formativa finalizzata al superamento di un'emergenza di carattere idrogeologico.

Le manovre effettuate dai volontari del gruppo comunale - sotto la guida del responsabile del modulo Emergenza idrogeologica e incendi Francesco Natale e la supervisione del coordinatore Francesco Brancaccio - hanno riguardato l'utilizzo dell'automezzo in dotazione alla protezione civile, il traino di una qualsiasi vettura in panne o bloccata ad esempio in un sottopasso, il montaggio e l'accensione dell'elettropompa e l'individuazione dei pozzetti di scarico.

«Quella di oggi è stata la prima esercitazione formativa che abbiamo svolto da quando mi sono insediato - ha affermato il coordinatore del gruppo comunale dei volontari di protezione civile della città di Caserta, Francesco Brancaccio - E continueremo a farne tante altre, rilasciando ai volontari gli attestati di partecipazione. Ricordo che l'esercitazione di protezione civile è un importante strumento di prevenzione che ha l'obiettivo di testare il modello di intervento, di aggiornare le conoscenze del territorio e l'adeguatezza delle risorse e, infine, di preparare i volontari alla gestione delle emergenze».