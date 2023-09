Dal 27 settembre al 4 ottobre il “Festival Laudato Si'” nell’ex Macrico

«Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba». Non è un caso se è dedicata e si ispira all’enciclica di papa Francesco “Laudato si’” il festival che da mercoledì 27 settembre al mercoledì successivo, giorno di San Francesco, si terrà nell’ex caserma Macrico, trasformata dalla Diocesi del capoluogo di Terra di Lavoro in un campo di pace, accoglienza e condivisione. Così il vescovo di Caserta Pietro Lagnese intende cominciare a rendere fruibile l’ex quartiere militare, luogo per definizione bellico, in uno spazio che verrà intitolato proprio alla enciclica del Pontefice. Si chiamerà “Campo Laudato Si'”, per questo il festival è stato costruito tutto sul rispetto dell’ambiente e sulla partecipazione civica, coniugando, nelle intenzioni della Diocesi, l'apertura alla cittadinanza all'obiettivo che il sito diventi luogo di riflessione e confronto per tutto il Paese.

«Il “Festival Laudato si'” – spiega monsignor Lagnese nella lettera di invito ai casertani - si terrà nell'area in passato nota come Macrico, da tanti anni in stato di abbandono e attualmente di proprietà dell'Istituto diocesano per il sostentamento clero di Caserta.

Quell'area, un tempo giardino dell'episcopio, e successivamente utilizzata prima come campo di addestramento militare e poi come centro di rimessaggio per mezzi corazzati, sarà nei prossimi anni restituita alla sua vocazione originaria e messa a disposizione dei cittadini come bene comune: ritornerà a essere un giardino, un campo di pace e di vita, d'incontro, di inclusione e di dialogo tra generazioni».

La rassegna parte il 27 settembre con la presenza del presidente della Cei, la Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi (dalle 17 a Caserta, nell’ex Macrico); e terminerà il 4 ottobre, giorno di San Francesco. Due momenti simbolici strettamente legati al tema del festival: «Che scorrano la giustizia e la pace», analogo a quello della giornata nazionale per la custodia del creato. Saranno nove giorni di visite guidate, incontri, festa, dibattiti e momenti di confronto. Tra gli ospiti la Nuova compagnia di canto popolare (30 settembre); il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani (3 ottobre); lo scrittore Maurizio De Giovanni (2 ottobre); la presentazione del masterplan dell’area ex Macrico (30 settembre).