Era nell'aria sin da stamattina: Giovanni Ferrara ha ritirato le dimissioni da sindaco di San Felice a Cancello, nel Casertano. Il primo cittadino, che lo scorso 1 febbraio aveva presentato una lettera al segretario generale dell'ente locale, ha deciso di fare un passo indietro e continuare ad amministrare la cittadina della Valle di Suessola. Nel pomeriggio ha avuto una serie di incontri con i rappresentanti della sua maggioranza. Il vicesindaco Orlando Savino, in queste ultime settimane, ha fronteggiato l'emergenza Covid-19 cercando in tutti i modi anche di evitare strappi e rotture tra le varie anime politiche presenti in Assise.

