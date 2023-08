Fi, il consigliere Gallo coordinatore cittadino della sezione di Conca della Campania

Mario Gallo fa il suo ingresso in Forza Italiae viene nominato coordinatore cittadino della sezione di Conca della Campania. Gallo, consigliere di maggioranza nel Comune montano dell’Alto Casertano, sarà una componente attiva sul territorio, occupandosi della riorganizzazione in ambito locale e allineandosi al percorso di rinnovamento intrapreso in tutta la Provincia.

L’incarico è stato assegnato dal coordinatore provinciale Giuseppe Guida, che ha commentato questa scelta con una breve dichiarazione: «Un’altra forza si aggiunge alla famiglia di Forza Italia. La comunanza di vedute e di intenti sul prossimo futuro sono alla base di questo nuovo cammino. A nome del coordinamento, voglio dargli il benvenuto e auguragli buon lavoro per la sua attività di supporto e di collaborazione, che avrà modo di esprimersi al meglio a stretto giro. Voglio, inoltre, ringraziare Amelia Forte e Antonio Mallardo per l’impegno profuso nel conferimento della carica».

Si tratta dell’ultimo atto ufficiale prima della pausa estiva, mentre, per tutto il mese di agosto, resteranno aperte le operazioni di tesseramento, che, fino ad oggi, hanno fatto registrare grandi percentuali di consensi. Le iniziative riprenderanno a settembre, con gli appuntamenti a carattere provinciale e nazionale: «Il nostro Coordinamento - ha annunciato Guida - si rimetterà sicuramente in moto con un incontro del Direttivo, per il quale si sta definendo una data proprio in queste ore. Sarà centrale l’organizzazione relativa alle elezioni del 2024».

Tra un mese esatto, da venerdì 8 a domenica 10 settembre, a Gaeta, si svolgerà il raduno nazionale di Forza Italia Giovani, dove le nuove generazioni potranno aprire un confronto costruttivo sull’avvenire del movimento politico. In programma, a seguire, la convention dedicata al presidente Silvio Berlusconi: la tre giorni avrà luogo a Paestum, da venerdì 29 settembre a domenica primo ottobre, alla presenza del segretario Antonio Tajani e dell’entourage nazionale di Forza Italia, a cui prenderanno parte anche i Coordinatori e i Dirigenti del Casertano.