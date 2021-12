Fila d'auto per il tampone, genitori esasperat: «C'è dell'altro oltre il Covid»

Le polemiche non si placano all'indomani della chiusura stabilita da Asl e Comune di Caserta dell'istituto comprensivo De Amicis di Caserta. Sono i genitori, in particolare le mamme, dei 1.100 studenti dei tre plessi casertani a lamentarsi e inveire contro le decisioni delle autorità. In particolare, secondo il loro punto di vista, non è fuori luogo la chiusura del plesso di via G.M.Bosco, quello frequentato dai due fratellini, figli del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati