Fondi Pnrr a Casal di Principe, firmato il Protocollo di legalità con la prefettura

Il prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo e il sindaco Renato Natale hanno sottoscritto, questa mattina, il Protocollo di legalità tra la Prefettura UTG di Caserta e il Comune di Casal di Principe, per il programma di opere e di interventi per un valore complessivo di circa 25 milioni di euro.

Con il protocollo vengono estese le cautele antimafia sia al di sotto della soglia prevista dalla legge sia nei confronti della “filiera delle imprese”. Allo stesso tempo saranno potenziati i controlli e gli accessi presso i cantieri per monitorare l’osservanza delle norme a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare sono stati assicurati i controlli sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sulla prevenzione della corruzione e sui flussi di manodopera. Al fine di garantire, peraltro, il monitoraggio congiunto e la valutazione complessiva della regolare esecuzione degli adempimenti del protocollo, è prevista la costituzione di una cabina di regia per l’analisi coordinata di specifiche questioni che dovessero insorgere in sede di esecuzione.

«Grande attenzione ai tentativi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali negli appalti pubblici. Mai come ora devono essere rafforzati gli strumenti di prevenzione antimafia e anticorruzione salvaguardando, al contempo, l’esigenza di assicurare certezza e celerità nella esecuzione dei lavori pubblici», ha dichiarato il Prefetto. Il modello convenzionale consentirà attraverso un’attenta e assicurata valutazione di tutti i possibili indicatori di rischio, di anticipare i fenomeni negativi e i tentativi di infiltrazione.