Adesca ragazza con foto oscene: 63enne denunciato dai carabinieri

AVERSA - Dalla Sardegna adesca on line una ragazza e la molesta con materiale pornografico. Ma i carabinieri lo hanno identificato e denunciato.

L’uomo, un sessantatreenne della provincia del Medio Campidano, attraverso un noto social network, alla fine dello scorso mese di luglio, aveva adescato una ventiquattrenne dell’agro aversano alla quale aveva cominciato ad inviare materiale pornografico ed a chiedere in maniera insistente di rispondere a telefonate erotiche.

La vittima, esasperata da tale comportamento ha deciso di denunciare il molestatore ai carabinieri che, a seguito di immediati accertamenti, lo hanno identificato e denunciato in stato di libertà.

