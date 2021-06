Strumenti per lo scasso e tentato furto di un'auto: due arresti nel Casertano

La Polizia di Stato di Caserta, ha tratto in arresto, I.F. cittadino italiano del '88 e M.G. cittadini italiani del 73, abitanti nel Comune di Pomigliano d’Arco, per detenzione di danneggiamento aggravato e tentato furto su autovettura, nonché detenzione di strumenti atti allo scasso.

Gli uomini della Squadra della Squadra Volante del Commissariato di Sessa Aurunca, a seguito di segnalazione giunta al numero d’emergenza 113 per tentato furto con danneggiamento su auto, si portavano prontamente il località Baia Domizia.

APPROFONDIMENTI IL CASO Avellino, ruba trolley dal vano bagagli​del bus per Napoli:... IL CASO Tenta furto in casa durante la partitadell'Italia ma i...

L’arresto scaturiva a seguito di perquisizione, all’interno del veicolo condotto dal M.G., usato per allontanarsi dal luogo del reato, venivamo rinvenuti numerosissimi strumenti atti allo scasso, sottoposti a sequestro penale.

Dopo le formalità di rito i due soggetti, M.G. e lo I.F., venivano associati presso la Casa di Reclusione di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’A.G. procedente.