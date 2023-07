Getta benzina sulla vicina di casa e le brucia l'auto, follia a Piedimonte Matese

Momenti di follia e terrore a Piedimonte Matese. Getta benzina sulla vicina di casa e le brucia l'auto, una Renault Modus. Alla base del folle gesto compiuto da un 46enne del luogo vi sarebbero litigi condominiali continui. A scatenare il raptus dell’uomo sembra siano state delle gocce d’acqua che la donna avrebbe fatto inavvertitamente cadere, durante l’irrigazione delle piante, sulle tende da sole del sottostante balcone.

Erano le 23.30 di ieri quando una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Piedimonte è intervenuta in via Aldo Moro a seguito di richiesta per un litigio condominiale, poi degenerato in un atto di pura follia, arrestando per atti persecutori, lesioni e danneggiamento a seguito di incendio, il responsabile.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo, che già in passato aveva avuto degli alterchi con la donna per questioni condominiali, poco prima del loro arrivo, aveva cosparso di benzina sia la donna e dato fuoco all'auto.

La vittima che è dovuta ricorrere alle cure mediche, è stata giudicata guaribile in quindici giorni. Per sedare l'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco. Sequestrata la tanica contenente benzina rinvenuta all’interno del garage di proprietà dell’uomo. L’arrestato è stato portato al carcere di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’autorità giudiziaria.