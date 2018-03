Giovedì 29 Marzo 2018, 18:00 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 18:07

Gli artificieri del ventunesimo reggimento genio di Caserta, questa mattina, hanno fatto brillare nella cava di Colle Alto a Morcone, l'ordigno bellico di grosse dimensioni rinvenuto il 16 marzo in un cantiere lungo il fiume Sabato.L’operazione di brillamento, preceduta dalle fasi preparatorie, tra cui il trasporto e il posizionamento della bomba in una buca abbastanza profonda, creata nella cava, si è conclusa intorno alle 12,15. A far scattare l'allarme erano stati gli operai, impegnati nella costruzione del nuovo ponte sul fiume, tra via De Rienzo e via Torre della Catena.