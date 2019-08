«Il baciamano alle turiste» Caserta non è solo Reggia

Lunedì 26 Agosto 2019, 05:10

«Il baciamano alle turiste che entrano nei negozi e tre risciò da donare al Comune di Caserta per coloro che, dopo la visita alla Reggia, vogliono trascorrere un pomeriggio in città. Il centro pedonalizzato può diventare pieno di risciò che trasportano turisti». E' questa la proposta di Giuseppe Cirillo che ha fondato il Partito delle buone maniere e ieri mattina ha sfilato con il suo risciò bianco in via Mazzini, nel cuore della città, per pubblicizzare la sua idea: rendere Caserta fruibile ai turisti ed evitare che questi ultimi lascino la città dopo aver visitato palazzo reale.«E' un passo verso l'accoglienza e la gentilezza - dice - il settanta per cento dei negozianti ha aderito all'iniziativa». Il dottor Cirillo non è nuovo a trovate singolari. Dopo aver fondato il partito 'Preservativi Gratis' e Impotenti Esistenziali con cui si presentò alle elezioni nel 2008, Giuseppe Cirillo in arte Dr Seduction ora se la gioca su Caserta. Cirillo è uno psicosessuologo di Caserta. I precedenti sono edificanti: ha fondato il partito dei preservativi nel 2001, si è proposto come candidato sindaco nella sua città vantandosi di essere il massimo consumatore di contraccettivi in lattice e affermando di detrarne la spesa dal 740 (sembrerebbe spendere qualcosa come 1500 euro all'anno).