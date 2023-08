Il clan dei Casalesi torna a batter cassa: tre arresti per estorsione

Tre persone sono state fermate per estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un'impresa. Si tratta di tre fedelissimi del clan Schiavone, ex affiliati, usciti dal carcere sette mesi fa e ora di nuovo all'opera. La richiesta di fermo è stata avanzata dal pm dell'Antimafia, Maurizio Giordano. Le forze dell'ordine sarebbero sulle tracce di altri indagati, ma per ora l'arresto è scattato solo per tre persone residenti a Casal di Principe e San Cipriano d'Aversa.