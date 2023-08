Il consiglio comunale di Caserta approva il bilancio armonizzato: manovra da 330 milioni

Il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2023/2025, un documento contabile della portata di circa 330 milioni di euro. Si tratta di un bilancio “armonizzato”, molto più strutturato e in linea con il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici in atto già da qualche anno.

Per quanto riguarda le cifre, il bilancio prevede, come entrate tributarie e fondo di solidarietà comunale, circa 60 milioni, 18 milioni di trasferimenti dalla Regione e dai Ministeri, entrate patrimoniali pari a 15 milioni, finanziamenti per investimenti per una cifra pari a 122 milioni circa.

Per quanto riguarda la spesa, si contano 86 milioni circa per la spesa corrente, investimenti per 129 milioni, e rate di mutui per 17,5 milioni. L’armonizzazione punta a migliorare la programmazione, garantendo una rappresentazione dei dati affidabile ed attendibile.

Si ragiona su un arco temporale medio, di 3 anni, e non più breve, ovvero un anno. In questo bilancio, un fattore vincente da segnalare è la capacità che l’Amministrazione ha avuto nel saper intercettare finanziamenti. Punti nodali di questo documento sono la realizzazione di infrastrutture e la lotta all’evasione. Non subiranno variazioni le tasse e i tributi: restano confermate le tariffe per l’Imu, per l’addizionale Irpef e per la Tari, e saranno mantenuti i servizi, in primis quelli afferenti al welfare, alle politiche sociali, come l’assistenza domiciliare e l’assistenza ai minori. Migliorerà l’offerta sui nidi, anche grazie ai fondi Pnrr, ed in particolare al “Programma Futura”. «Siamo riusciti ad attuare una vera rivoluzione, i cui benefici - dice il sindaco Carlo Marino - andranno ben oltre il mio mandato, e di questo sono veramente soddisfatto. Stiamo risanando il quadro debitorio della città ed è, quindi, un bilancio che guarda al futuro con ottimismo e che pone le basi per un approccio disciplinato nella gestione delle casse comunali. Il nostro obiettivo principale - continua il sindaco Marino - è quello di gestire le risorse finanziarie, nonostante due dissesti, senza far gravare sui cittadini alcun costo. «Oggi è una giornata importante per l’amministrazione. Abbiamo approvato - dice l’assessora al bilancio Gerardina Martino - un bilancio di previsione completamente riorganizzato e armonizzato. Siamo di fronte a un vero e proprio risanamento finanziario, frutto anche di una interlocuzione continua con le istituzioni di controllo».