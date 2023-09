In fiamme la collina di Piedarienzo a San Felice a Cancello, paura per le abitazioni

Ancora allarme incendi. Completamente in fiamme la collina di Piedarienzo a San Felice a Cancello. Un grosso incendio è divampato in serata e sta creando preoccupazione nell’intera popolazione ed in particolare tra coloro che abitano a valle. Le lingue di fuoco, a causa del forte vento, potrebbero minacciare le numerose abitazioni della zona.

Si attendono a momenti le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Caserta e Marcianise che, nonostante il buio, dovranno lavorare a lungo per riportare la situazione alla normalità.

Il fumo sta invadendo l’intera cittadina della Valle di Suessola anche in direzione Arienzo.