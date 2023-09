Incendio al Lago Patria: Joint Force Command della Nato avvolto dal fumo

Vasto incendio allo svincolo di Lago Patria. Il Joint Force Command della Nato avvolto dal fumo. Ignote ancora le cause.

Sul posto mezzo di polizia e carabinieri oltre ai vigili del fuoco con l’ausilio di un elicottero.

Personale militare italiano e straniero della Nato, appartenenti ai reparti che gesticono la sicurezza della base di JFC Naples, sono impegnati sul posto per collaborare con le forze dell'ordine, protezione civile e vigili del fuoco italiani per le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ha minacciato l'area circostante il Comando e per collaborare con le autorità locali per le operazioni connesse.