In trasferta a Gaeta con la cocaina, arrestata coppia di casertani

Una 52enne e un 59enne della provincia di Caserta sono stati arrestati a Gaeta con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A bloccarli sono stati i carabinieri della tenenza di Gaeta in via del Colle. Un normale controllo di routine in questi giorni in cui la località balneare e molto frequentata. Un normale controllo che si è trasformato in una vera e propria tragedia per la coppia di casertani.

I due, infatti, trovati in possesso di 153,40 grammi di cocaina, poi sottoposta a sequestro, sono stati accusati in concorso di detenzione ai fini di spaccio e ora dovranno rispondere di questo reato al giudice di competenza.