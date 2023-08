Hashish nell'ex rione Iacp, ventenne denunciata dai carabinieri

Entravano e uscivano da uno degli appartamenti del rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere, ma quell'andirivieni di alcuni giovani ha attirato l’attenzione dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia, in zona per un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti. Così, i militari dell’Arma, dopo una breve osservazione dei movimenti di alcuni giovani, sono entrati nell'appartamento dei palazzi e hanno identificato una ventenne del luogo. Subito è scattata la perquisizione domiciliare: è stato trovato un panetto di hashish del peso di circa 50 grammi. La droga era stata nascosta all'interno di un armadio nella camera da letto, insieme a un bilancino di precisione. La ragazza è stata denunciata in stato di libertà e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.