I vigili del fuoco di Caserta hanno impiegato tutta la notte per spegnere un incendio sviluppatosi nella tarda serata di ieri, a Castel Volturno, in una discarica a cielo aperto nell'ex bacino di estrazione della sabbia. In fiamme centinaia di pneumatici che erano all'interno di un camion abbandonato, plastica e tanto altro materiale tossico gettato alla rinfusa; la combustione ha provocato una nube nera ed è dovuto arrivare un escavatore dei vigili del fuoco per movimentare l'immondizia e sparpagliarla in modo da provocarne lo spegnimento naturale. Ma da qualche giorno si registra un superlavoro per i pompieri, specie sotto il fronte dei roghi di rifiuti, che stanno aumentando.

