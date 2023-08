Fiaccolata per Stella, la cagnolina lanciata dall'ottavo piano

Una fiaccolata e un sit-in per ricordare Stella, il cucciolo di cane scaraventato giù da un balcone all’ottavo piano del complesso “Nuova Florida” e morta dopo il violento impatto al suolo. È la manifestazione svoltasi ieri sera a Mondragone e organizzata da un gruppo di animalisti del territorio guidati da Gianfranco Esposito. L’evento, al quale hanno partecipato decine di persone molte delle quali con i loro cani al seguito, si è svolta tra piazza Falcone e viale Margherita, nello spazio antistante il Comune.

Una manifestazione pacifica per ricordare una cagnolina uccisa in maniera macabra ad appena cinque mesi e per invocare giustizia, maggiore protezione e rispetto per gli animali. Presenti al sit-in anche il sindaco Francesco Lavanga e Maurizio Lombardi Leonardi, responsabile del “Dipartimento Nazionale Tutela e Benessere degli Animali Rinascimento Vittorio Sgarbi” che, scortato dalle forze dell’ordine, ha deposto un mazzo di fiori sul luogo dove è stata ritrovata la carcassa e auspicato che il responsabile dei fatti sia presto assicurato alla giustizia.