Cane alano occupa tre posti su un aereo: il primo volo di Darwin, addestrato per assistere il padrone con il morbo di Crohn

Avete presente il fumetto con protagonista il cagnolone Sansone e le sue esilaranti avventure? Come sempre, la realtà supera la fantasia. Gabriel Bogner si è imbarcato su un volo internazionale con il suo enorme cane: ha acquistato tre posti per il suo alano. È stato il primo viaggio di Darwin in aereo e tutto è filato liscio grazie all'assistenza dell'equipaggio. Ma era davvero necessario portare con sè il proprio cane? Sì, perché Gabriel soffre del morbo di Crohn, un tipo di malattia infiammatoria intestinale.

«Guarda, un cane che vola»

«La malattia di Crohn comporta molto tempo, molto dolore e molto tempo in bagno», ha spiegato Bogner su TikTok. «Mi sono preso la responsabilità di addestrarla ad alcuni di questi compiti, come accompagnarmi in bagno, dove a un certo punto della mia vita andavo anche 40 volte al giorno».

Un TikTok delle avventure di Darwin in aereo è diventato virale, con oltre 17,9 milioni di visualizzazioni e 2,9 milioni di like.

La «coppia» era diretta a New York da Los Angeles, anche se Bogner aveva cercato di trovare altri mezzi di trasporto.Quando Bogner si è informato sulla possibilità di trasportare la sua preziosa Darwin in una cassa sotto l'aereo, ha scoperto con sorpresa che era troppo grande anche per la cassa più grande. «È stato sicuramente uno choc per le persone che camminavano nell'aeroporto vedere un vero e proprio cavallo che veniva verso di loro», ha detto Gabriel.