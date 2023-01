Tutto da rifare per i lavori di ristrutturazione e antisismici per la scuola media «Pascoli» di Casapesenna dove l'impresa aggiudicataria dei lavori, dopo essersi aggiudicata la gara, è stata esclusa dal responsabile del procedimento unico (Rup) senza il parere della commissione. Circostanza che ha spinto la «Cora» - assistita dall'avvocatessa Laura Diana a presentare un ricorso al Tar. I giudici amministrativi, con una sospensiva, hanno dato ragione all'impresa ma i lavori a questo punto slitteranno in quanto si dovrà ripetere la procedura, mentre l'udienza di merito è fissata il prossimo maggio.

Nell'ordinanza del Tar a firma del presidente Gianmario Palliggiano si ordina, infatti, al professionista che esercita il ruolo Rup del Comune di ripetere le valutazioni e questa volta come da legge - con l'ausilio della commissione tecnica della gara. Questo stop di fatto fa slittare l'inizio dei lavori almeno di qualche mese e vanifica la promessa del sindaco De Rosa che qualche settimana aveva assicurato invece l'inizio dei lavori. Scrivono i giudici nell'ordinanza che accoglie le doglianze dell'impresa esclusa: «Rilevato che, nell'ambito della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare, il ricorso pare assistito dal necessario fumus di fondatezza, con specifico riguardo alla dedotta violazione dell'art. 22 del disciplinare a mente del quale il Rup valuta la congruità dell'offerta che appaia anormalmente bassa «con il supporto della Commissione», mentre nella fattispecie risulta che tale valutazione sia stata compiuta dal solo Rup senza la partecipazione della predetta Commissione e che la valutazione di congruità dell'offerta della ricorrente deve essere svolta secondo quanto prescritto dalla normativa di gara con il documentato supporto della Commissione (...)il Tar della Campania accoglie il ricorso ai fini di una nuova valutazione di congruità da compiersi nei modi di legge».

I lavori di riqualificazione, dopo tutti i sopralluoghi e gli incartamenti del caso, dovevano iniziare a breve. Insomma, un passo che doveva segnare una svolta per tutta la comunità e, in particolare, per le future generazioni ma l'interruzione rallenterà ora l'avvio delle attività. La srl «Cora» - Costruzioni edili Raffaele Alfieri aveva presentato il ricorso contro la Stazione appaltante del Comune di Casapesenna, Asmel Consortile (Varese) e il Consorzio stabile Medil (uno dei 6 concorrenti alla gara) per l'annullamento di una determina dirigenziale risalente esattamente a un anno fa. Per il legale della «Cora» il Rup, nel provvedimento di esclusione adottato, «dimostra di essersi concentrato su aspetti privi di alcun rilievo e che non mettono in luce una offerta incongrua dell'Ati Cora, e anzi, dimostrano la manifesta illogicità del giudizio di anomalia frettolosamente assunto dal Rup. L'impresa, infatti, ha fornito alla tutti i chiarimenti richiesti, specificando i costi della manodopera e dimostrando la complessiva sostenibilità della propria offerta.