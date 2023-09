Caserta, riprendono le lezioni: riattivata la Ztl su corso Giannone

Verrà ripristinata lunedì prossimo la Ztl in corso Giannone, nel tratto compreso tra via Sant’Antonio da Padova e piazza Vanvitelli. Il provvedimento giunge in corrispondenza della riapertura anticipata della scuola primaria “De Amicis”, che avverrà due giorni prima rispetto alla data del 13 settembre, giorno in cui riprenderanno le attività scolastiche sull’intero territorio campano.

A renderlo noto è il Comune di Caserta. Lunedì, quindi, sarà in vigore la Ztl in corso Giannone (tra via Sant’Antonio da Padova e piazza Vanvitelli) in due fasce orarie: dalle 7,45 alle 9,00 e dalle 12,00 alle 14,30. I pannelli indicheranno l'apertura e la chiusura