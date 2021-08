Lavori di manutenzione, chiusa per 3 notti la stazione di Caserta centro

Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro R08, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Caserta Centro, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22 di oggi alle 6 di domani, in entrata verso la A1 Milano- Napoli e in uscita per chi proviene dalla A1.

Nelle tre notti consecutive di mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 settembre, con orario 22-6, in uscita per chi proviene dalla A1. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Caserta nord, sulla A1 Milano- Napoli.