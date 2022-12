Un ricco cartellone di eventi per allietare i sammaritani durante le festività natalizie: dagli spettacoli teatrali al villaggio di babbo Natale; dalle presentazioni di libri allo street food. Ad annunciarlo è il sindaco Antonio Mirra in un video pubblicato sulla pagina social. «Durante lo scorso weekend abbiamo acceso le luminarie in città. Il centro storico è arricchito dalle luci del natale che creano quel senso di comunità che è fondamentale in questo periodo.

Ringrazio il comitato per il Natale che sta facendo un ottimo lavoro e sono contento della sinergia che si è creata tra amministrazione, comitato e commercianti. Come ogni anno l'amministrazione investe in questo periodo per la crescita della città e stare vicino ai negozianti», ha dichiarato il sindaco Mirra. Il Salone degli specchi e il teatro Garibaldi saranno protagonisti del cartellone natalizio con una serie di eventi, concerti e spettacoli. Ma non solo. «Il Natale nel cartellone di Santa Maria Capua Vetere ha aggiunto il sindaco - è anche tanto altro. È un Natale di cultura con la presentazione di libri, è un Natale di divertimento per i bambini con il villaggio di babbo Natale e il teatro dei burattini. Anche lo sport sarà protagonista: nel weekend del 17-18 dicembre saremo in villa comunale con le associazioni sportive sammaritane e sarà anche l'occasione per stare più vicino a chi vive un disagio». Il sindaco fa sapere anche che c'è anche un'altra novità. «Abbiamo ottenuto oltre 200 mila euro di finanziamento per l'efficientamento energetico del Teatro Garibaldi».



