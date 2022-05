«Italia sacra, straordinaria e misteriosa», di Luigi Ferraiuolo chiude «Terra di Libri»

Prima presentazione nazionale per il giornalista ed autore casertano Luigi Ferraiuolo ed il suo ultimo libro – «Italia sacra, straordinaria e misteriosa. Viaggio per esploratori con l’anima» (San Paolo) – appuntamento finale di Terra di Libri. Festival salesiano della letteratura in Terra di Lavoro, domani pomeriggio alle 18.00 presso l’Istituto Salesiano di Caserta.

Dove si trovano, in Italia, le «chiese delle ossa»? Dove si venera la Madonna dei femminielli? E la Madonna della ‘ndrangheta? E dove sono le città sotterranee? E i parchi dell’orrore e della meraviglia? La tomba di Dracula o la spada di Re Artù? Che cos’è il caseum lodigianum? Dove si svolgono i riti di sangue più straordinari al mondo? Dove possiamo assistere alla danza dei coltelli e qual è il suo significato? Dove si trova il cimitero degli eretici? Qual è il segreto della Sacra di San Michele? «Italia sacra, straordinaria e misteriosa» è il racconto con dovizia di particolari di un viaggio attraverso i luoghi più affascinanti e misteriosi della Penisola. Una vera caccia al tesoro nelle meraviglie più nascoste d’Italia alla maniera di Indiana Jones. Scopriremo così che l’avventura esiste ancora nonostante la concorrenza dei telefonini. Anzi, che nessun cellulare ultimo modello può battere i racconti e le schede del nostro indagatore del mistero.

Dialogano con l’autore gli ex compagni di classe della «mitica III C» del Liceo Giannone di Caserta (Pinella Nittoli, Maria Orlando, Clorinda Macchiarella, Eleonora Ciccarelli e Giuseppe Meccariello) e Vincenzo Capuano della Ngo Unesco Sant’Antuono e le Battuglie di Pastellessa. Modera Martina Orecchio, giornalista de «Il Mattino». Al termine della presentazione, brindisi di fine festival con taralli ’nzogna e pepe e vini della Tenuta Aia dei Colombi di Guardia Sanframondi (Benevento). L’intera iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione del Collettivo Nottetempo, dell’Associazione Donne Giuriste Italia, sezione di Caserta, del Panathlon Caserta, di Asi Campania e della libreria La Feltrinelli Caserta ed è finanziata con fondi a vertere sul Bando 2021 per la concessione di contributi per progetti di solidarietà e/o di utilità sociale della Federazione Italiana Exallievi/e di don Bosco.