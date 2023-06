Luna, il cane antidroga che scopre e fa arrestare i pusher

«Andiamo, uomo e cane uniti dal mattino verde», dice in una sua poesia di Pablo Neruda, «Ode al cane», composta per esprimere il forte legame fra l'animale e l'uomo. In nome di questa silente alleanza si scovano anche i criminali, gli spacciatori di sostanze proibite e chi mette in pericolo la vita degli altri. Neruda deve aver pensato a un cane come Luna quando compose la poesia perchè proprio grazie a Luna, pastore tedesco antidroga, è stato trovato uno zainetto con della droga in un'abitazione frequentata da tossicodipendenti presa di mira da giorni dagli inquirenti. E' successo a Villa Literno, durante una operazione eseguita dai carabinieri della stazione liternese con il supporto delle unità cinofile specializzate nella ricerca di stupefacenti, appartenenti al nucleo carabinieri di Sarno. In manette, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è finito un ventiduenne del luogo. Trovati 92 grammi di hashish e 18 grammi marijuana.

Lo stupefacente è stato recuperato nel corso della perquisizione eseguita in un'abitazione dove i militari dell’Arma, già da alcuni giorni, avevano notato movimenti sospetti.

L’accesso all’appartamento del cane Luna è stato fondamentale: è stata lei che ha permesso alle ricerche di concentrare l'attenzione degli inquirenti sull’inquilino ventiduenne. Quest'ultimo, sentitosi scoperto, ha tentato di liberarsi di un grosso borsello di colore nero, lanciandolo dalla finestra della sua camera in un terreno adiacente.

Grazie al fiuto di Luna è stato possibile recuperare subito il borsello che conteneva, oltre allo stupefacente, anche 185,00 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il tutto è stato sequestrato e il ventiduenne arrestato è stato accompagnato nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.