Intervento risolutivo del ministero dell'Ambiente. I rifiuti speciali tombati minacciano l'inaugurazione del casello autostradale "Maddaloni-Interporto Sud Europa". Per questo, sono stati resi disponibili oltre 700mila euro per la rimozione delle discariche lungo la provinciale 335 (tra Maddaloni e Caserta Sud) e in particolare la bonifica e il conferimento in discariche specializzate dei terreni (contaminati da batterie esauste e solventi) presenti sotto la rotonda di accesso ad un'opera giudicata strategica su scala nazionale. Strategica per lo sviluppo della logistica (al servizio della piattaforma intermodale Maddaloni-Marcianise) e per decongestionare l'area di retrocasello di Caserta Sud. Infatti, l'apertura dell'accesso allo svincolo autostradale consentirà un nuovo accesso all'interporto, mediante l'inaugurazione del nuovo "Gate Ise" e l'entrata in esercizio del collegamento diretto Maddaloni-Marcianise con una notevole rivoluzione per la viabilità oltremodo congestionata.

Per tutte queste motivazioni, il ministero ha disposto la stipula di un protocollo d'intesa, immediatamente operativo, con Autostrade per l'Italia e il Comune nel ruolo di ente attuatore del casello autostradale. «È un atto dovuto spiega il sindaco Andrea De Filippo e non una imposizione dell'ente locale. Oggettivamente, non abbiamo le risorse per bonificare questa ennesima discarica. Si tratta poi di un provvedimento indispensabile. Diversamente, lo svincolo autostradale, che sarà completato entro luglio, non sarebbe potuto entrare in esercizio. E questo sarebbe stato davvero un paradosso di rilievo nazionale: svincolo completato e negato al transito dei veicoli. Resta, comunque, l'amarezza per le troppe discariche sepolte che continuano a frenare lo sviluppo del territorio». Infatti, per costruire l'Av/Ac ferroviaria Bari-Napoli, Rfi è stata costretta a rimuovere persino un sito contenete amianto interrato. Snam Gas, durante gli scavi per la posa del metanodotto Strettola-Maddaloni, ha eseguito tre bonifiche. Nell'area del casello autostradale "Maddaloni-Interporto Sud Europa", fino ad oggi, Autostrada per l'Italia ha rimosso tre discariche in via Santafede, sequestrate dai carabinieri e dalla guardia di finanza. E non è bastato.

Sarà necessario un investimento supplementare e l'ennesima rimozione dei terreni contaminati per tutelare uno svincolo, costato complessivamente 20 milioni di euro. Intanto, si lavora alacremente per completare le opere infrastrutturali. Assemblato a terra il ponte di ferro per lo scavalco della Caserta-Salerno. Il varo delle travi tra le due carreggiate, necessario per raccordare le piste di uscita e entrata, è in attesa dell'autorizzazione perché, sebbene i lavori saranno eseguiti in notturna e solamente il sabato e la domenica, dovrà essere chiusa al transito, del tutto o in parte, l'autostrada. Procedono alacremente e senza nessuno intoppo i lavori di completamento delle opere accessorie per la costruzione degli uffici, dei servizi, delle barriere e delle aree per il pagamento del pedaggio di quello che sarà un "casello ad alta automazione". È prevista la presenza solo di sistemi di pagamento elettronico (telepass, carte prepagate) e casse automatiche per contanti. Queste opere accessorie saranno completate entro aprile. La consegna dell'intero vincolo è fissata per luglio.