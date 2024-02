Sportello ascolto nella sala bingo per combattere la ludopatia, protocollo tra Asl Caserta e Codere Network

Siglato un protocollo d’Intesa tra il Dipartimento dipendenze dell’Asl Caserta e Codere Network S.p.A. di Roma gestore anche delle sale Bingo, di cui è Amministratore delegato Alejandro Pascual Gonzales. Il protocollo prevede una stretta sinergia e collaborazione volta a contrastare le conseguenze legate alle patologie delle ludopatie.

Dando concretezza agli obiettivi programmatici del Piano regionale per il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo, il piano di azione territoriale della Asl di Caserta prevede, in sinergia con Codere, l’apertura di uno sportello di ascolto e orientamento, con cadenza settimanale, all’interno della Gaming Hall Royal di Maddaloni - in via Strada Statale Sannitica 265 KM Km. 25,800 - presidiato dagli operatori dell’Uoc dipendenze comportamentali che distribuiranno ai presenti anche materiali informativi per la prevenzione di diverse dipendenze.

I materiali saranno comunque sempre a disposizione durante gli orari di apertura della sala.

La presentazione del protocollo domani, 6 febbraio, nel corso di un incontro a cui presenzieranno il dr. Amedeo Blasotti, direttore generale Asl Caserta; la dr.ssa Lilia Nuzzolo, direttore dipartimento delle dipendenze Asl Ce; il dr. Roberto Malinconico, direttore Uoc dipendenze comportamentali Asl Ce; per Codere Network S.p.A., la dr.ssa Imma Romano ed il dr. Aniello Baselice, presidente dell’Osservatorio regionale della Campania.