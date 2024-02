Controlli durante la movida, sospese tre attività e denuncianti cinque giovani

Controlli serrati dei carabinieri, ieri, nei centri cittadini di Santa Maria Capua Vetere e San Prisco. I militari dell’Arma hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio nelle ore di maggiore concentramento della “movida” cittadina, insieme al personale del nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Caserta e dei vigili urbani di San Prisco.

Nel corso dei controlli, eseguiti anche lungo la via Nazionale Appia all’altezza del comune di San Prisco, i militari hanno verificato i permessi dei chioschi presenti, adibiti alla vendita di alimenti, rilevando che le attività erano attive in assenza delle autorizzazioni al commercio in sede fissa e occupando contestualmente gli spazi del marciapiede oltre che con i mezzi adibiti a rivendita, anche con tavoli, panche e sedie.

Le tre attività sono state sospese e i furgoni e attrezzature sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

I controlli hanno consentito di scoprire che presso due dei tre esercizi erano impiegate tre persone non regolarmente assunte. Al riguardo sono state avviate le relative procedure per la contestazione amministrativa.

I servizi di controllo eseguiti nel centro cittadino di Santa Maria Capua Vetere e presso la locale Villa Comunale, hanno invece consenti il deferimento in stato di libertà di cinque giovani, di età compresa tra i 17 e i 23 anni, sorpresi rispettivamente, in possesso di numerose dosi di hashish, di due tirapugni, di cui uno capace di erogare scariche elettriche a contatto, un coltello a serramanico e una tessera sanitaria risultata provento di furto.

Infine, i carabinieri hanno proceduto anche al segnalamento, alla Prefettura di Caserta, di un giovane che, dopo la perquisizione, è stato trovato in possesso di hashish per uso personale.

I tirapugni, il coltello a serramanico e lo stupefacente rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.