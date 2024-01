Stupefacenti, denunciato 26enne egiziano

Compagnia Carabinieri di Benevento, rafforzati presenza e controlli nei centri abitati e in periferia per contrastare i reati predatori; nell'ultimo weekend sono state impiegate anche pattuglie in abiti borghesi in tutte le zone interessate dalla movida e maggiormente frequentate dai giovani in orario serale e notturno.

Questo ha consentito all'Arma di denunciare alla Procura della Repubblica un 26enne di nazionalità egiziana per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo, domiciliato a Benevento, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 30 grammi tra hashish e marijuana, di attrezzatura per il confezionamento degli stupefacenti e di un’ingente somma di denaro in contanti, suddivisa in banconote di piccolo taglio. Il materiale è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nel capoluogo un 19enne è stato controllato e, considerato il suo atteggiamento sospetto, sottoposto a perquisizione personale che ha consentito consentiva di rinvenire 1,9 grammi di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il giovane segnalato come assuntore al prefetto.