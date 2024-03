Malattie cardiovascolari, le macro e nanoplastiche fattore di rischio

Microplastiche e nanoplastiche rappresentano un potenziale fattore di rischio per le malattie cardiovascolari. È questo ciò che emerge da uno studio scientifico pubblicato sul New England Journal of Medicine il 7 marzo 2024, che è stato ideato e coordinato dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli". Il lavoro - come sottolineato in un comunicato dell'Ateneo - si inserisce in maniera efficace nel dibattito che da anni coinvolge differenti settori scientifici e i cui risultati convergono su una sempre più chiara evidenza di come la plastica, soggetto principale dell’inquinamento ambientale, rappresenti un chiaro rischio per la salute pubblica.

«Questo studio – dice il rettore Gianfranco Nicoletti - è il risultato dell’elevato livello della ricerca raggiunto dall’Università Vanvitelli, considerati gli sforzi economici e organizzativi che negli ultimi anni sono stati posti in essere per potenziare le performance scientifiche e che ci sono stati riconosciuti anche dall’Anvur che, con la sua eccellente valutazione, ci ha concesso di accedere a finanziamenti aggiuntivi da investire sempre in tale fondamentale ambito.

La rilevanza scientifica della ricerca condotta sulle micro-nano plastiche e l’eco nazionale e internazionale dei risultati di tale prestigioso studio condotto dall’Ateneo Vanvitelli, mi rendono particolarmente orgoglioso perché contribuiscono senza dubbio a collocarci nel panorama nazionale ed internazionale dei più importanti istituti di ricerca»