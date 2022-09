Maltempo, allagata e chiusa la galleria della Reggia di Caserta

A causa del maltempo che si è abbattuto sull'area campana, è chiuso temporaneamente il tratto della SS700 «Della Reggia di Caserta» dal km 8,700 al km 10,500, a causa di un allagamento all'interno della galleria. Le deviazioni vengono segnalate in loco.

Chiusa anche la carreggiata in direzione sud del RA02 «Raccordo Autostradale di Avellino» al km 29,900 ad Atripalda, in provincia di Avellino, a causa della presenza di fango e detriti sul piano viabile. Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell'Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.