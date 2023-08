Sgomento e incredulità. La morte della trentottenne Lucia De Gais, venuta a mancare ieri all'alba a seguito di una crisi respiratoria, ha scosso profondamente la comunità di Casaluce, di cui la donna era originaria, e quella di Teverola, dove da qualche anno risiedeva con il marito e i suoi due figli. Quando Lucia si è sentita male, il marito ha allertato immediatamente il 118, intervenuto sul posto con un'ambulanza senza medico a bordo. Constatata la gravità della situazione sono sopraggiunti ulteriori soccorsi ma ogni tentativo per salvare la vita della giovane donna è risultato vano. Sul posto, anche i carabinieri della stazione di Teverola. Spetterà adesso all'Autorità giudiziaria disporre ulteriori indagini per verificare se ci siano state mancanze nelle procedure di intervento, in particolare sull'attivazione del codice rosso. Intanto, la salma è stata trasferita all'ospedale di Giugliano in Campania per l'esame autoptico.

La famiglia di Lucia è sotto choc e chiede che venga fatta chiarezza su quanto accaduto. La giovane donna si sarebbe potuta salvare se fosse stato attivato il codice rosso? Se fosse arrivata un'ambulanza con un medico a bordo fin da subito, l'epilogo sarebbe stato diverso? Non si esclude che tutto ciò sia stato fatto, ma saranno le indagini a scoprirlo. Intanto, sono questi i punti interrogativi di una morte accolta con costernazione da tanti cittadini teverolesi e casalucesi, che ieri hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla famiglia di Lucia, in particolare al marito, Luigi Messina, fotografo molto conosciuto. «Che il Signore fermi questa spirale di morte e dolore», così il sindaco di Casaluce Francesco Luongo, ricordando anche la recente scomparsa del diciannovenne Alessandro Marino in un incidente stradale. Quest'ultimo è deceduto sul colpo dopo uno schianto - in sella alla sua moto - con un furgone lungo la strada che conduce al real sito di Carditello.