Salvini e gli arresti dei poliziotti penitenziari: «Bizzarro che siano loro a essere arrestati»

Nel giorno del maxi blitz che ha portato all'esecuzione di 52 misure cautelari emesse dal gip su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di appartenenti al corpo della polizia penitenziaria coinvolti negli scontri con i detenuti che avvennero il 6 aprile 2020, in pieno lockdown, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il segretario della Lega, Matteo Salvini, tuona ai microfoni di Rtl 102.5: «Che a essere arrestati siano i poliziotti che hanno difeso se stessi e il proprio lavoro è bizzarro. Poi si è innocenti fino a prova contraria, però a me piacerebbe che ci fosse più rispetto per il lavoro delle forze dell'ordine».

Dal canto suo, il ministero della giustizia segue con «preoccupazione» gli sviluppi dell'inchiesta di Santa Maria Capua Vetere. «La ministra Marta Cartabia e i vertici del Dap - sottolinea una nota di via Arenula - rinnovano la fiducia nel corpo della polizia penitenziaria, restando in attesa di un pronto accertamento dei gravi fatti contestati».