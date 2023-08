Grande attesa a Caiazzo per la manifestazione "Medievocando" alla sua settima edizione. Una festa medievale pensata dagli organizzatori dell'associazione culturale "Medievocando", presieduta da Giuseppe Puorto, con l'intento di rivivere tradizioni, usi e costumi dei tempi antichi. L'iniziativa, che si svolgerà sabato e domenica nel centro storico di Caiazzo, è patrocinata dal Comune, dalla Regione Campania, dalla Provincia, dal Touring Club e dall'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

La rievocazione storica sarà l'occasione per visitare il centro storico di Caiazzo e godere della bravura e delle suggestive performance offerte dai vari gruppi di artisti. Antiche suggestioni ed atmosfere evocative del contrastante Evo "di mezzo" avvolgeranno l'intero borgo, conducendo i visitatori attraverso un viaggio nel tempo cadenzato dall'austero incedere dei figuranti protagonisti del corteo storico con i tradizionali gruppi di artisti, alabardieri, sbandieratori, pistonieri, giullari e maghi.

Passeggiando lungo il percorso appositamente tracciato dall'organizzazione si potranno ammirare gli incantevoli scorci sublimanti la fusione fra la scienza architettonica e la perfezione della natura, degustare le prelibatezze enogastronomiche tipiche del territorio e curiosare tra i banchetti del caratteristico mercatino storico. Il programma prevede: sabato 2 settembre, ore 17, apertura banchi didattici; alle ore 17.30, a Palazzo Mazziotti sala Biblioteca si svolgerà il convegno dal tema "Il culto di Santo Stefano Menecillo, vescovo e patrono di Caiazzo. Storia e costruzione dell'immagine di un santo taumaturgo".

Relatrice Serena Morelli, Università della Campania "Luigi Vanvitelli". Interverranno Alfonso Caso, vicario generale della Diocesi di Alife-Caiazzo; il sindaco di Caiazzo, Stefano Giaquinto; Savina Macchiarella, commissario straordinario del Comune di Macerata Campania. Alle 20.30, in piazza Santo Stefano si esibiranno gli sbandieratori della città di Sessa Aurunca; alle 21.30 lo spettacolo di fuoco dei "Mercenari d'Oriente". Il clou della manifestazione è per domenica 3 settembre dove da via Severino, alle 17.30, partirà il tradizionale corteo storico con centinaia di figuranti che attraverserà le strade e le piazze del centro storico. Per tutta la serata ci saranno, in piazza Santo Stefano, gli spettacoli degli sbandieratori "Borgo San Nicolò di Cava de Tirreni", dei "Trombonieri Sant'Anna all'Oliveto" di Cava de Tirreni e dei "Mercenari d'Oriente". Insomma un fine settimana da trascorrere nel caratteristico borgo antico di Caiazzo all'insegna della cultura, della storia, del divertimento e del gusto. Un vero e proprio tuffo nella storia nella suggestiva cornice del borgo.

