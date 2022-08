Cade dalla moto e muore a 48 anni Giallo sul coinvolgimento di un'auto

CAPUA - Terribile incidente nella periferia capuana in località Porta Roma. Un motociclista, Antonio Marino, 48 anni, originario di Caivano ma da tempo residente a Capua, è morto sulla Statale dopo essere caduto dalla propria moto, all'altezza dell'imbocco con via Maiorise. Le cause dell'improvviso e fatale sbandamento sono ancora al vaglio della Polstrada che, con una pattuglia della polizia municipale, è prontamente intervenuta sul posto. Inutili i soccorsi del personale del 118, che non ha potuto fare altro constatare il decesso dell'uomo, la cui salma si trova adesso presso l'Istituto di medicina legale dell'ospedale "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta. Secondo una prima ricostruzione, il centauro avrebbe perso il controllo della moto, finendo rovinosamente a terra. Non si esclude il coinvolgimento indiretto di un'auto, che la vittima potrebbe aver provato disperatamente ad evitare. Le telecamere degli impianti di videosorveglianza della zona potrebbero fornire ragguagli più chiari sulla vicenda.

