Dopo il comitato per l'ordine e la sicurezza, l'intensità maggiore delle perlustrazioni e alcune ordinanze restrittive per i locali, i fine settimana ad Aversa continuano ad essere movimentati. Nei giorni scorsi, i carabinieri della compagnia di Aversa, con l'aiuto di unità cinofile del nucleo carabinieri di Sarno e di personale dell'Asl di Caserta, hanno eseguito controlli in numerosi negozi del centro cittadino nelle ore notturne. E infatti, l'attività è stata eseguita nelle ore di maggior concentramento della "movida" e ha consentito di effettuare maggiori controlli nelle pizzerie, nei bar e nei locali di ritrovo. I blitz sono volti a verificare il rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie. Durante i controlli sono stati sanzionati amministrativamente per 3200 euro i responsabili di due pizzerie nel cuore della città normanna.

I motivi sono legati alle condizioni igieniche in cui sono state trovate le due cucine. Il servizio ha consentito di procedere al controllo di 350 persone e 200 veicoli e di elevare 25 contravvenzioni al codice della strada. Grazie all'impiego di unità cinofile è stato identificato, tra i giovani presenti in strada, un cittadino di origini marocchine, residente ad Aversa che, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di circa cinque grammi di hashish. L'uomo è stato segnalato alla Prefettura di Caserta. E pensare che solo a giugno scorso, l'ex primo cittadino Alfonso Golia aveva partecipato a un incontro al "tavolo di osservazione sulla sicurezza" alla prefettura di Caserta.

Durante l'incontro il primo cittadino e il colonnello hanno discusso di diverse strategie e misure volte a garantire una maggiore sicurezza urbana ad Aversa nella movida. La Prefettura garantì la presenza delle forze dell'ordine per sorvegliare le strade della città dopo la mezzanotte. Ora, si voterà a giugno il nuovo sindaco di Aversa e si spera che si possa dare una ulteriore stretta ai controlli e maggiori rinforzi anche alla polizia municipale della città normanna, ora sottodimensionata rispetto alle esigenze di una città molto movimentata.