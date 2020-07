Si è conclusa a Castel Volturno la pulizia dell'Oasi dei Variconi, area protetta punto di riferimento degli uccelli migratori. Un'operazione di tutela ambientale dai grandi numeri, realizzata dai volontari dell'associazione Plastic Free e svoltasi in tre distinte giornate: in totale sono state rimosse circa nove tonnellate di rifiuti in plastica, vetro, lattine, raccolti in oltre 400 sacchi, e di ingombranti. Il materiale è stato poi movimentati da mezzi forniti gratuitamente da un provato. Nell'ultima giornata è stata ripulita la foce del Volturno, che fa parte dell'area protetta. «È stata un'operazione molto importante che ha visto in campo tanti giovani», commenta soddisfatto il sindaco di Castel Volturno Luigi Petrella, che ha anche partecipato alla raccolta dei rifiuti nel corso della prima giornata di intervento.

«Tanti volontari - prosegue Petrella - dopo aver finito di raccogliere, mi hanno chiesto di fare in modo che i rifiuti non venissero nuovamente accumulati, anche perché c'è il rischio di roghi. È bello vedere i giovani così appassionati alla tutela dell'ambiente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA