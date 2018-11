Omicidio Tondi, Garofano in aula: «Così è stata uccisa Katia»

Lunedì 5 Novembre 2018, 17:09 - Ultimo aggiornamento: 05-11-2018 17:57

Le foto del cavadere di Katia Tondi in aula: il suo viso tumefatto è apparso in corte di Assise, questa mattina nel tribunale di Santa Maria Capua Vetere durante la deposizione degli ultimi consulenti della Procura di Santa Maria Capua Vetere, pm Domenico Musto. Slide e filmati sono stati passati in rassegna dal generale dei carabinieri Luciano Garofano, consulente della Procura, dal medico legale Saliva, dalla psicologa Gimelli e dall'ingegnere informatico Paolo Reale. Tutto questo per avvalorare la tesi del sostituto procuratore Musto sulla colpevolezza del marito di Katia, Emilio Lavoretano (imputato a piede libero). Slide e diapositive hanno illustrato tutte le fasi dell'indagine per arrivare a collocare la morte di Katia nel suo appartamento di San Tammaro fra le ore 18 e 19 di quel maledetto 20 luglio del 2013.I genitori di Katia Tondi, la giovane mamma trovata quel giorno strangolata nell’appartamento coniugale di San Tammaro dal marito Emilio Lavoretano, chiedono giustizia da oltre cinque anni. Si tratta di un omicidio che ancora oggi presenta tutte le caratteristiche di un vero giallo, il cui processo è in corso davanti alla Corte di Assise presieduta da Giovanna Napoletano.