Crolla palazzo disabitato a Maddaloni Nessun ferito, strada chiusa al traffico

MADDALONI - Crollo dopo crollo, la Maddaloni disabitata continua a scricchiolare. Terzo schianto, in due anni, di un palazzo disabitato, alla confluenza tra via Ponte Carolino, via Cucciarella e la strada che porta al cimitero. Due anni fa sono venute giù parti dell'intonaco della facciata esterna. Oggi pomeriggio, hanno cominciato a cedere alcune parti dei solai interni. Nessun danno a persone e nessun rischio. Disposto un robusto dispositivo di sicurezza: chiusa la strada al transito veicolare a scopo precauzionale; avviata la verifica della tenuta statica della facciata principale. A lavoro la Polizia Municipale e l'Ufficio tecnico comunale. Si teme che il solaio in bilico possa innescare altri cedimenti. Avviata e completata la verifica statica sugli immobili confinanti.

