Parte il servizio di ritiro e smaltimento degli pneumatici abbandonati a Cancello ed Arnone

Nuovo servizio attivato dal Comune di Cancello ed Arnone: per la prima volta, infatti è in funzione il ritiro degli pneumatici usati fuori uso.

«Invitiamo tutti i cittadini a segnalare la presenza degli pneumatici abbandonati lungo le strade e nei fossati del paese ai vigili urbani e al Comune indicando il luogo preciso dove sono stati depositati. Con il sindaco Raffaele Ambrosca abbiamo incaricato una società che si occuperà della raccolta e dello smaltimenti di tali rifiuti. Si tratta di una novità assoluta per Cancello ed Arnone, dal momento che mai prima d’oggi era stata fatta un’attività del genere in maniera specifica. Confidiamo nella collaborazione di tutti per la buona riuscita del servizio».

A lanciare l’appello alla collaborazione ai suoi concittadini e l’assessore all’Ambiente Gaetano Ambrosca che evidenzia gli indubbi benefici che tale attività porterà alla comunità di Cancello ed Arnone. «Il progetto nasce dalla volontà di ridurre i rischi ambientali per i nostri concittadini, ricordiamo che la plastica bruciata degli pneumatici è una delle principali cause di diossina – ha sottolineato l’assessore – e dalla volontà di migliorare il decoro urbano del nostro paese liberandolo dalla presenza degli pneumatici abbandonati».