Piscina comunale, nuova gara per l'affidamento in concessione della struttura di Caserta

È stato nuovamente pubblicato sul sito del Comune di Caserta il bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina comunale “F. Dennerlein” di corso Giannone.

La durata della concessione è di nove anni e le offerte potranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale (che avverrà la prossima settimana) per via telematica, previa registrazione, attraverso il portale online per le procedure di affidamento del Comune di Caserta, accessibile dal seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecaserta.

L’Amministrazione comunale intende concludere la procedura in tempi rapidi per consegnare quanto prima alla città una struttura di fondamentale importanza, frequentata da tantissimi cittadini.