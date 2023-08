Via alla riqualificazione del PalaPiccolo, ospiterà la Juvecaserta

È stato ufficialmente allestito il cantiere per i lavori di manutenzione straordinaria del PalaPiccolo, il Palazzetto dello Sport di viale Medaglie d'Oro, a Caserta, di proprietà della Provincia. Dopo la consegna dei lavori avvenuta la scorsa settimana, sono state immediatamente avviate le prime verifiche sugli impianti e sulla struttura che, una volta riqualificata, consentirà l'omologazione alle categorie superiori di Serie A Femminile e Serie A/2 Maschile di basket. L'opera sarà completata in centoventi giorni.

«Dopo la splendida notizia del ritorno in serie C della Casertana Calcio - ha detto il presidente della Provincia Giorgio Magliocca - la Caserta sportiva può esultare per un altro importante traguardo: l'avvio dei tanto attesi lavori di riqualificazione del PalaPiccolo i quali, una volta completati, consentiranno alla Juvecaserta di giocare in un palazzetto omologato per la Serie A.

Un'opera fondamentale che non potevamo più rinviare, i sacrifici della squadra e dei tifosi bianconeri saranno ampiamente ripagati tra qualche mese».

Il progetto definitivo di ristrutturazione dell'impianto, per il quale la Provincia di Caserta ha ottenuto dalla Regione Campania un finanziamento di circa un milione e mezzo di euro (1.479.762 euro) è risultato primo nella graduatoria della Linea 2 bandita da ARUS, l'Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport. Sono previsti numerosi interventi di miglioramento dal punto di vista della sicurezza e della fruibilità: il rifacimento del manto di copertura e dell'impianto di areazione, con la creazione di un sistema di ventilazione per il ricambio dell'aria ad integrazione delle insufficienti aperture oggi presenti; la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 99,45 kW provvisto di un sistema di accumulo di energia da 50 kWh, l'adeguamento dell'impianto di illuminazione con efficientamento energetico, il miglioramento dell'accessibilità del palazzetto con la predisposizione di tre varchi da utilizzare quale ingresso e uscita per ospiti - locali - portatori di handicap». È prevista poi la sostituzione delle balaustre in metallo con parapetti in pvc trasparenti di divisione e l'installazione di rivestimenti morbidi antitrauma di protezione sportiva.