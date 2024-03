“Premio nazionale don Diana-Per amore del mio popolo” a Casal di Principe, ecco i vincitori

Il Premio nazionale don Diana- Per amore del mio popolo giunto alla 14esima edizione è stato istituito dal Comitato don Peppe Diana, da Libera Caserta e dalla famiglia di don Giuseppe Diana, ucciso a Casal di Principe il 19 marzo del 1994. Per l’edizione 2024 meritevoli del riconoscimento sono il procuratore della Repubblica di Trani Renato Nitti, Savina Pilliu che con la sorella Rosa Maria si è opposta per anni agli interessi della mafia, Fabrice Rizzoli, fondatore dell’associazione Crim’HALT.

Per la sezione Menzioni: Anna Motta e Giuseppe Paciolla, l’associazione Avis for kenyan children, Giuseppina Casarin.

Nell’anno del conflitto mediorientale, i promotori del Premio, hanno deciso di assegnare una Menzione speciale all’imam Izzedin Elzir e al rabbino Gad Piperno, entrambi di Firenze, per la loro testimonianza di pace.

Il Premio sarà consegnato nella consueta cerimonia del 4 luglio che si terrà a Casa don Diana, sede del Comitato don Peppe Diana a Casal di Principe, nel giorno in cui don Giuseppe Diana avrebbe festeggiato il suo compleanno. L'pera dell’artista Giusto Baldascino consiste in una Vela versione in miniatura del monumento presente nel Parco cittadino di Casale dedicato a don Giuseppe Diana,