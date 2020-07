Il cittadino chiama e il Comune non risponde. È l'esperienza, a volte snervante, fatta in questi giorni da numerosi residenti che, anche per evitare contatti in tempo di coronavirus, avevano pensato che il Comune di Caserta si fosse attrezzato potenziando le comunicazioni a distanza. Ovvero telefoniche.

Invece, a quanto pare, ricevere una risposta dal centralino o dagli addetti ai vari uffici municipali è un'impresa alquanto ardua. Sono giorni in cui, pur rispettando gli orari di apertura al pubblico riportati sul sito, si rimane attaccati alla cornetta in attesa di una improbabile, se non impossibile, risposta. Innanzitutto, da fonti ufficiose, pare che i due numeri del centralino riportati sul sito siano già da mesi non attivi. Sebbene continuino a squillare a vuoto e siano quelli indicati sul sito ufficiale dell'ente. Questi due numeri, poi, sono gli stessi dell'ufficio relazioni con il pubblico: l'Urp è il servizio di comunicazione e relazione con i cittadini. Il sito comunale spiega che è «un servizio che aiuta a vivere meglio la città, un luogo dove si possono trovare informazioni, ascolto e risposte, come è nel diritto di ogni cittadino. Comunicare, dialogare con i cittadini, assisterli nel loro rapporto con la pubblica amministrazione. Un corretto sistema di comunicazione con l'esterno è condizione essenziale per sviluppare la partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni e per aiutare le istituzioni a capire i loro bisogni. Ascolta e orienta il cittadino, mettendolo in condizione di usufruire di tutte le opportunità offerte dall'Amministrazione. Fornisce informazioni di carattere generale sull'attività del Comune, sull'ubicazione degli uffici, su numeri telefonici, orari di ricevimento e nominativi dei responsabili».

LEGGI ANCHE Salerno: sorpresi a rubare in un negozio, arrestati marito e moglie

Fin qui, in teoria, tutto ok. Peccato che nella realtà non funzioni proprio così. Considerando che non rispondono neanche al numero parzialmente verde indicato nella sezione dei recapiti dell'Urp. E a rimetterci sono i cittadini che spendono inutilmente giornate al telefono in attesa di una risposta dall'altro capo del filo. Ora più che mai, in questo periodo di ripresa dall'emergenza sanitaria, ci si aspetterebbe da parte del Comune che fossero rinforzati i servizi da remoto e che quindi le linee telefoniche fossero operative. Ciò proprio al fine di evitare di prendere appuntamenti di persona e garantire quel distanziamento sociale di cui tanto si è parlato e si parla a causa del coronavirus.

ISOLATI MA NON I SOLI

Ma i numeri del centralino/Urp non sono gli unici a squillare a vuoto. Scegliendo dei recapiti telefonici a campione degli uffici comunali presenti nella sezione «Contattaci» del sito web e rispettando sempre i giorni e gli orari di apertura al pubblico, la situazione non sembra cambiare. Infatti, stessa cosa è avvenuta con l'ufficio settore Ambiente ed ecologia e con quello dell'Igiene urbana e raccolta differenziata. Quindi, ad esempio, se un cittadino avesse dovuto risolvere un qualsiasi problema riguardante i rifiuti o la raccolta differenziata, non avrebbe potuto contare sull'ausilio dell'ufficio comunale a ciò preposto. Ma non solo. Anche altri uffici, come lo Sportello unico per le attività produttive, avrebbe lasciato inutilmente il cittadino incollato alla cornetta. In pratica, perdete ogni speranza voi che chiamate. E dunque, sorge spontaneo il dubbio sul perché non ci sia alcuna risposta da parte degli addetti. E, a dirla tutta, da cittadini ci si sente anche un po' abbandonati, dal momento che questo disservizio non rappresenta un episodio isolato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA